مشروع قانون يحظر استغلال الأطفال للتربح عبر «الإنفلونسرز الصغار»

تضمن مشروع القانون الذي تعكف النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب على إعداده مقترحات جديدة تستهدف تنظيم ظهور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط قانونية تمنع استغلالهم لتحقيق أرباح أو مكاسب مادية.

وكانت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، قد اعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون عاجل لتعديل بعض أحكام قانوني «العقوبات» و«الطفل»، وذلك على خلفية المقطع المرئي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يرفض استلام طفله وسط مشادات عائلية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين.

وأعربت «الصبان»، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمشهد، واصفة إياه بأنه «انتهاك صارخ لكل معايير الدين والأخلاق والقيم الأسرية الأصيلة للمجتمع المصري».

ويقضي المقترح بحظر استخدام الأطفال في صناعة المحتوى التجاري عبر تطبيقات ومنصات التواصل المختلفة، خاصة المقاطع المصورة التي تهدف إلى زيادة المشاهدات أو تحقيق عوائد مالية على حساب خصوصية الطفل وحقوقه.

تجريم إشراك الأطفال في محتوى رقمي

كما يشمل المشروع تجريم إشراك الأطفال في محتوى رقمي يهدف إلى التربح دون مراعاة مصلحتهم الفضلى، في إطار حماية النشء من أي ممارسات قد تؤثر على نموهم النفسي أو تعرضهم للاستغلال.

وترى النائبة أن التطور الكبير في صناعة المحتوى الرقمي يتطلب تدخلًا تشريعيًا يوازن بين حرية استخدام المنصات الإلكترونية وضرورة حماية الأطفال من أي استغلال تجاري، بما يضمن الحفاظ على براءتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.