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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يبحث مع نائب محافظ البنك المركزي الروسي سبل التعاون في قطاع التأمين

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا روسيًا برئاسة أليكسي جزنوف، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة، محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة وعبير صالح، مستشارة رئيس الهيئة.

وتناول اللقاء بحث التعاون في قطاع التأمين والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تتقاطع اختصاصات البنك الروسي والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في عدد من الأنشطة كالتأمين والتمويل ونشر الثقافة المالية.

تطورات الأسواق المالية غير المصرفية 

واستعرض الجانبان التطورات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في كل من مصر وروسيا، والفرص المتاحة لتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات على ضوء عضويتهما في تجمع "بريكس" والتفاهمات المشتركة بين دول المجموعة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات الرقابية والمالية الدولية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية، ويدعم أداء الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ويدفعها نحو مزيد من الابتكار والنمو المستدام.

من جانبه ، ذكر  أليكسي جزنوف، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف المستويات، مدعومةً بالإرادة المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، مما يعزز فرص التعاون الإيجابي في الأنشطة الاقتصادية بين القاهرة وموسكو.

وفي نهاية اللقاء، توافق الجانبان على استمرار التواصل حول الملفات المشتركة ودراستها، وتبادلا الهدايا التذكارية.

الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين مصر روسيا

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