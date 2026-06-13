رئيسة وزراء اليابان: نكثف الجهود لضمان استقرار مضيق هرمز

أ ش أ

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة وأمانها عبر مضيق هرمز، وسلاسل إمداد مرنة للسلع الحيوية، بما فيها الطاقة.

وفي مقال لها في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أعربت تاكايتشي عن عزمها الراسخ على "إحداث التحول اللازم" لمواجهة التحديات الناشئة، واصفةً نفسها بـ"المرأة الحديدية" لليابان، ومقارنةً نفسها برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر.

ووصفت المضيق بأنه "منفعة عامة دولية"، مؤكدةً أن اليابان "ستواصل بذل جهود دبلوماسية دؤوبة" لتحقيق استقرار الوضع المحيط بالمضيق.

وأكدت تاكايتشي أن الإغلاق الفعلي للمضيق ذكّر العالم "بأهمية قيام كل دولة بدورها في النظام العالمي من خلال تعزيز قدرتها على التأثير والصمود".

وفيما يتعلق بالأمن، أشارت إلى مشروع مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي.

وأضافت تاكايتشي أن التعاون "الذي يهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني" بين اليابان وبريطانيا وأوروبا سيستمر.

وقالت إن اليابان وبريطانيا "ستتعاونان في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك قضايا الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة" باعتبارهما "شريكين استراتيجيين عالميين مُعززين".

واختتمت تاكايتشي مقالها بالتأكيد على عزم اليابان "مواصلة بذل قصارى جهدها للحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح وتعزيزه".