رئيس وزراء باكستان: توقعات باتفاق سلام بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.

وأضاف شريف - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت - أن باكستان التي تقوم بدور الوساطة في المحادثات، تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام فور إتمامه، على أن تليها محادثات فنية الأسبوع المقبل.

وأعرب شريف عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، كما أعرب عن تقديره للدول في المنطقة على دعمها.. وأكد على ثقته بأن هذا الاتفاق التاريخي للسلام سيشكل أساسا متينا لتحقيق سلام دائم.