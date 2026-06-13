عبد العاطي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ١٣ يونيو، باختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي رحب بزيارة وزير خارجية أوزبكستان باعتبارها الزيارة الثنائية الأولى لوزير خارجية أوزبكي إلى مصر، مؤكداً أنها تعكس الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مشيداً بالزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين مؤخرا، مما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الحفاظ على انتظام آليات التشاور والتنسيق القائمة وانعقاد آليات التعاون الثنائي بصورة منتظمة.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الشراكة المنشودة بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية ترجمة التفاهم السياسي القائم إلى مشروعات واستثمارات ملموسة، خاصةً في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعدين وصناعة السيارات والكيماويات والسياحة والصناعات الغذائية، واللوجستيات والربط البحرى والجوى. وأكد وزير الخارجية الاهتمام بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق آسيا الوسطى، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الأوزبكية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الفنية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع بإنشاء غرفة التجارة المصرية الأوزبكية ومجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأوزبكى بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالدور الهام والبناء الذى تلعبه مصر لدعم الامن والاستقرار الاقليمى.

وفي ختام المباحثات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المعهد الدراسات الدبلوماسية المصرى ونظيره الأوزباكى، ومذكرة تفاهم بشأن برنامج تعاون بين وزارتى الخارجية بالبلدين للفترة من ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨.