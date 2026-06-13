اليمن وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، مع سفير روسيا لدى اليمن، يفجيني كودروف؛ مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الزنداني، اليوم "السبت" كودروف، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والفرص المتاحة لتوسيعها، خاصة في مجالات الطاقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، من السفير الروسي على الترتيبات الجارية للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، وأهمية هذه الخطوة في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد الزنداني، بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، والحرص المشترك على الدفع بها نحو إلى آفاق رحبة من التطور والتنسيق المثمر في مختلف المجالات، وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

ونوه بمواقف موسكو في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على المستوى الثنائي وكعضو دائم في مجلس الأمن، مجددا ترحيب الحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لانجاح عملها.

من جانبه، جدد السفير الروسي تأكيد بلاده دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومساندتها للحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة.. معرباً عن حرص روسيا على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع اليمن في مختلف المجالات.