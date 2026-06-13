رفض استئناف المتهم وتأييد حكم الإيداع المفتوح في قضية "المنشار الكهربائي" بالإسماعيلية

قضت المحكمة المختصة برفض الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار الكهربائي" بمحافظة الإسماعيلية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية والمؤسسات إيداعًا مفتوحًا غير محدد المدة.

وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم السابق، لتنتهي إلى تأييد الحكم الصادر بحق المتهم، وذلك في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الشارع الإسماعيلي منذ وقوعها.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية والمؤسسات إيداعًا مفتوحًا، وهو ما تم تأييده في جلسة الاستئناف، ليصبح الحكم قائمًا وفقًا لما انتهت إليه المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة مقتل طالب على يد زميله باستخدام منشار كهربائي، في حادثة شهدتها محافظة الإسماعيلية وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين المواطنين، وسط مطالبات بتحقيق العدالة والقصاص لأسرة المجني عليه.