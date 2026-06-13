يايا توريه يقود فريقاً لأول مرّة

يستعد يايا توريه، لاعب خط الوسط السابق في برشلونة ومانشستر سيتي، لبدء مسيرته التدريبية بعدما تولى مسؤولية سلوفان براتيسلافا بطل الدوري السلوفاكي لكرة القدم بعقد مدته ثلاث سنوات اليوم السبت.



وقضى توريه (43 عاماً)، نجم منتخب كوت ديفوار، العامين والنصف الماضيين مساعداً لمدرب المنتخب السعودي، إذ ساهم في وصول الفريق إلى كأس العالم.

وسيحل توريه محل فلاديمير فايس الذي تولى تدريب المنتخب السلوفاكي.

وقال توري في بيان: "يستحق سلفي احتراماً كبيراً لما حققه مع الفريق. أريد أن أبني على ذلك مع إضافة شيء جديد وفريد من نوعه، مع سلوفان، أريد أن نهيمن على المباريات، ونحقق الانتصارات، ونسيطر على المباريات حتى نتمكن من إسعاد جماهيرنا".