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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهولندي يان بول فان هيكه يطمح لتكرار إنجاز عمه والحفاظ على إرث العائلة

الهولندي يان بول
الهولندي يان بول
حسام الحارتي

يرغب المدافع الهولندي يان بول فان هيكه الحفاظ على إرث عائلته، فسيتعين عليه بلوغ نهائي كأس العالم FIFA 2026™ الشهر المقبل.

و لعب عمه يان بورتفليت في خط دفاع منتخب هولندا في نهائي عام 1978 والذي انتهى بخسارتهم المباراة الحاسمة أمام البلد المضيف الأرجنتين في الوقت الإضافي.

ومن المتوقع أن يكون فان هيكه ضمن التشكيلة الأساسية في دالاس عندما يستهل منتخب بلاده مباريات المجموعة السادسة بمواجهة اليابان ليشكل ثنائي الدفاع مع القائد فيرجيل فان دايك.

وقال فان هيكه للصحفيين: "إنه شعور هائل بالفخر... كوني هنا هو أمر رائع".

وحصل فان هيكه على فرصته للمشاركة في المونديال مع المنتخب الهولندي بعد استبعاد المدافع يورين تيمبر بسبب الإصابة.

وقال المدافع الهولندي: "هذا حلمي، لكنه كان حلمه أيضاً، من المؤسف حقاً أن يتبدد حلمه".

ومن المفارقات أن عم فان هيكه انضم أيضاً للمنتخب الهولندي في 1978 في ظروف مشابهة إذ خاض مباراته الدولية الأولى مع هولندا قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم واختير باعتباره لاعباً غير مرشح نوعاً ما.

لكن عندما أصيب الظهير الأيسر الأساسي هوخو هوفنكامب حصل بورتفليت على فرصة للمشاركة.

وقال بورتفليت لمحطة (إن.أو.إس) الهولندية " كان هوخو في أفضل حالاته لكن هكذا تسير الأمور أحيانا".

وشارك مع منتخب بلاده في ست مباريات في البطولة التي استضافتها الأرجنتين إذ أظهر براعته في اللعب ظهيرًا أيسر وأيمن ولاعب خط وسط مدافع.

وتولى بورتفليت (70 عاماً) تدريب عدة أندية هولندية وعمل في ساوثهامبتون لمدة ستة أشهر في 2008 ودرب فان هيكه لفترة وجيزة في فئة تحت 17 عاماً.

وقال عن ابن أخيه الذي يلعب حالياً في برايتون "حتى في ذلك الوقت، كانت لديه تلك العزيمة القوية لاغتنام كل فرصة".

وأضاف "يان بول ثابت للغاية ومن المستحيل إخراجه عن مساره سواء في كرة القدم أو في الحياة. ما حققه مثير للإعجاب جداً. يقدم أحياناً أداء ضعيفاً لكنه يظل محافظاً على تركيزه".

وأكد فان هيكه للصحفيين الأسبوع الماضي أنه يتوقع بداية صعبة لهولندا في مباراتها أمام اليابان.

وقال "سنواجه منافساً قوياً منذ البداية. فوزه 1-صفر على إنجلترا في ويمبلي يقول الكثير. في رأيي، كان زميلي (كاورو) ميتوما أفضل لاعب في الفريق".

وقال مدافع برايتون: "أشعر بالأسف الشديد تجاهه لأنه اضطر إلى الخروج من تشكيلة كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة وغيابه عن البطولة. لكن حتى بدون ميتوما، تمتلك اليابان فريقاً قوياً يصنع الفارق".

المدافع الهولندي يان بول فان كأس العالم منتخب هولندا الأرجنتين

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