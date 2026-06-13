فيديو متداول يثير الجدل.. سيدة تتهم مدرسة دولية بوقائع اعتداء وتجاوزات

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهرت إحدى أولياء الأمور وهي تروي تفاصيل ما قالت إنها تجاوزات تعرضت لها ابنتها داخل مدرسة كامبريدج الدولية، متهمة إدارة المدرسة بالتقصير في التعامل مع الواقعة، ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق في الأمر.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وخلال الفيديو، سردت ولية الأمر تفاصيل الواقعة من وجهة نظرها، قائلة: “أنا ولية أمر في مدرسة كامبريدج الدولية، وبنتي اتضربت في المدرسة، وفي شهر 12 أثناء رحلة مدرسية اتضربت على وشها واتقهرت في الرحلة. إدارة المدرسة طلبت مني أروح أجيب بنتي من مكان الرحلة، وأخدوا منها الموبايل، وما سابوش أولياء الأمور يتواصلوا معايا، وبعدها قالولي إنهم حلوا الموقف.

وتابعت :النهارده بنتي ممنوعة من حقوقها في المدرسة، وممنوعة من حقها بسبب قرارات اتخذت بعد ما عملت محضر بالواقعة. في تجاوزات كتيرة جدًا بتحصل داخل مدرسة كامبريدج الدولية، وعندهم مشكلة كبيرة في الإشراف على الأولاد.

وأكملت :اللي بيحصل جوه المدرسة محتاج رقابة وإشراف كامل، لأن التجاوزات موجودة في كل حاجة. في حالات ضرب للأولاد، ومفيش متابعة حقيقية ولا معرفة بتفاصيل اللي بيحصل. أنا شايفة إن مدرسة كامبريدج الدولية لازم تكون تحت إشراف كامل بسبب حجم التجاوزات الموجودة فيها.

واضافت :أنا مش عايزة أتكلم عن كل اللي حصل، لكن في تجاوزات لفظية وتجاوزات أخرى، والأمهات كتير شهدوا على وقائع مشابهة. كمان مفيش مستوى التعليم المطلوب، ومفيش مدرسين بالشكل الكافي، ومفيش اهتمام حقيقي بالطلاب.

واختتمت :أنا كل اللي بطلبه هو حق بنتي، بنتي اللي اتضربت واتقهرت واتاخد منها تليفونها من غير ما يتم إبلاغي بشكل مناسب، وأنا كولية أمر لحد النهارده بطالب بحقي وحق بنتي.”

و لم يصدر حتى الآن رد رسمي من إدارة المدرسة بشأن ما تم تداول