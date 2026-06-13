قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون فتح الصدر.. وزير الصحة يشيد بإجراء أول عملية تغيير صمام أورطي عبر القسطرة TAVI بالمنيا
رئيس الوزراء: تطوير محيط المناطق التاريخية يجعلها متحفا مفتوحا للكنوز الأثرية
جيش الاحتلال يعلن القضاء على 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
كأس العرب للهجن بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: قادرون على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى
الجيش الألماني يحذّر من احتمال تطوير روسيا سلاحا نوويا في الفضاء
الاتحاد الأوروبي يدعم أكثر من 12 ألف متضرر من الفيضانات في كينيا
الخارجية الإيرانية تنفي مغادرة وفد التفاوض إلى باكستان غدا
زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد
الوزير: محور دراو يربط مناطق التنمية غرب النيل مع الصحراوي الغربي والشرقي
موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد مادة العلوم
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد بتكلفة استثمارية 600 مليون جنيه
الخارجية الباكستانية: عقد حفل توقيع إلكتروني للاتفاق بين واشنطن و طهران في إسلام آباد غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيديو متداول يثير الجدل.. سيدة تتهم مدرسة دولية بوقائع اعتداء وتجاوزات

ولي أمر
ولي أمر
باسنتي ناجي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهرت إحدى أولياء الأمور وهي تروي تفاصيل ما قالت إنها تجاوزات تعرضت لها ابنتها داخل مدرسة كامبريدج الدولية، متهمة إدارة المدرسة بالتقصير في التعامل مع الواقعة، ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق في الأمر.

فيديو متداول عبر فيسبوك 

وخلال الفيديو، سردت ولية الأمر تفاصيل الواقعة من وجهة نظرها، قائلة: “أنا ولية أمر في مدرسة كامبريدج الدولية، وبنتي اتضربت في المدرسة، وفي شهر 12 أثناء رحلة مدرسية اتضربت على وشها واتقهرت في الرحلة. إدارة المدرسة طلبت مني أروح أجيب بنتي من مكان الرحلة، وأخدوا منها الموبايل، وما سابوش أولياء الأمور يتواصلوا معايا، وبعدها قالولي إنهم حلوا الموقف.

وتابعت :النهارده بنتي ممنوعة من حقوقها في المدرسة، وممنوعة من حقها بسبب قرارات اتخذت بعد ما عملت محضر بالواقعة. في تجاوزات كتيرة جدًا بتحصل داخل مدرسة كامبريدج الدولية، وعندهم مشكلة كبيرة في الإشراف على الأولاد.

وأكملت :اللي بيحصل جوه المدرسة محتاج رقابة وإشراف كامل، لأن التجاوزات موجودة في كل حاجة. في حالات ضرب للأولاد، ومفيش متابعة حقيقية ولا معرفة بتفاصيل اللي بيحصل. أنا شايفة إن مدرسة كامبريدج الدولية لازم تكون تحت إشراف كامل بسبب حجم التجاوزات الموجودة فيها.

واضافت :أنا مش عايزة أتكلم عن كل اللي حصل، لكن في تجاوزات لفظية وتجاوزات أخرى، والأمهات كتير شهدوا على وقائع مشابهة. كمان مفيش مستوى التعليم المطلوب، ومفيش مدرسين بالشكل الكافي، ومفيش اهتمام حقيقي بالطلاب.

واختتمت :أنا كل اللي بطلبه هو حق بنتي، بنتي اللي اتضربت واتقهرت واتاخد منها تليفونها من غير ما يتم إبلاغي بشكل مناسب، وأنا كولية أمر لحد النهارده بطالب بحقي وحق بنتي.”

و لم يصدر حتى الآن رد رسمي من إدارة المدرسة بشأن ما تم تداول

ولية امر مدرسة وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

خالد الغندور

الغندور يستشهد باستاد الأهلي: دعم نادي الزمالك بالتصوير مع درع الدوري غير مستغرب

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يونيو 2026.. عيار 21 يسجل 6190 جنيهًا

انتحال صفة طبيب

قبل حجز الكشف.. خطوات بسيطة تكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد

مدبولي

مدبولي: تسويات مرتقبة للمديونيات التاريخية.. ونعمل على وضع رشيد على خريطة السياحة العالمية

بالصور

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد