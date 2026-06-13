Going Back To Saudi تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي

طرح الفنان والمنتج السعودي سعود SAÜD فيديو كليب أغنيته الجديدة "Going Back To Saudi" بمشاركة الرابر الأمريكي الشهير سويز بيتز Swizz Beatz، في عمل بصري يجمع بين الثقافة السعودية والهوية البصرية لموسيقى الهيب هوب العالمية، ضمن أحدث مشاريعه الموسيقية.

ويحمل الكليب توقيع المخرج السعودي محمد حماد، الذي قدم رؤية سينمائية تعتمد على الأبيض والأسود والتكوينات البصرية عالية التباين، مبتعدًا عن القوالب التقليدية لكليبات الراب، لصالح معالجة فنية أقرب إلى الأفلام القصيرة ذات الطابع التحريري والموضة الراقية.

وجرى تصوير العمل بين الاستوديو والصحراء خلال يوم تصوير واحد فقط، فيما اعتمدت مرحلة المونتاج على تقنيات تقسيم الشاشة والتعريضات المتعددة، لدمج صور الفنانين مع معالم الرياض الحديثة والمشاهد الصحراوية والعناصر المرتبطة بالثقافة السعودية.

كما شهد الكليب مشاهد مصورة في منطقة جبل طويق بالرياض، ومقاطع رمزية مستوحاة من الثقافة البدوية، إضافة إلى ظهور مميز لسيارة Pontiac Firebird Trans Am موديل 1980 كأحد أبرز العناصر البصرية في العمل، حيث استُلهم استخدامها من الهوية الفنية لمشروع SAÜD الجديد، لتصبح رمزًا محوريًا داخل السرد البصري للفيديو.

ويختتم الفيديو كليب بظهور عدد من أبرز أسماء مشهد الهيب هوب السعودي، من بينهم Kali B وN1titled، في خطوة تسلط الضوء على الجيل الجديد من فناني الراب في المملكة.

وتأتي أغنية "Going Back To Saudi" ضمن ألبوم سعود الجديد "High Octane"، الذي يضم 14 أغنية ويجمع عددًا من أبرز نجوم الراب العالمي، تحت الإشراف التنفيذي للمنتج الأمريكي الحائز على جائزة جرامي Don Cannon. ويشارك في الألبوم مشاهير المجال مثل Busta Rhymes وKojey Radical وRapsody وWestside Boogie وBas، إلى جانب الفنان السعودي Jeed.

ويعكس الألبوم رحلة سعود الفنية الممتدة من مدينة الخبر إلى لوس أنجلوس، معتمدًا على مزيج من الهيب هوب الكلاسيكي والإنتاج الموسيقي المعاصر، في محاولة لتقديم صورة جديدة للفنانين والمنتجين من المنطقة داخل المشهد الموسيقي العالمي.