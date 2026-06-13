مقتل 17 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

أعلن مسئول محلي نيجيري، أن مجموعة من المسلحين قتلوا ما لا يقل عن 17 شخصا وأصابوا 13 آخرين، أثناء عملهم في حقولهم شمال غربي نيجيريا.

وذكرت تقارير محلية اليوم السبت، أن الهجوم وقع في بلدة "جورون ناماي" التابعة لمنطقة "مارادون" في ولاية "زامفارا"، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، غير أن الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

ومن جانبه، أوضح سانوسي دوسارا، رئيس الحكومة المحلية في مارادون ، في بيان له ، أن الهجوم جاء نتيجة لرفض حكومة ولاية زامفارا التفاوض مع المسلحين، داعيا القوات الحكومية إلى تفكيك منطقة "بايان-رووا" في غابة مارادون، حيث يتحصن المسلحون.

وكان مسلحون قد اختطفوا، أمس الأول الخميس، 39 شخصا في منطقة "ماجامين ديدي" التابعة لمارادون، أثناء اجتماع للأهالي مع والدي أحد القادة المشتبه في انتمائهم للعصابات، في محاولة للتفاوض على السلام ووضع حد لعمليات الاختطاف.

يُذكر أن التمرد المستمر شمال شرقي نيجيريا، وإلى جانبه عمليات الاختطاف طلبا للفدية، قد أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين على مر السنين وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

