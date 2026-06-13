مصدر أمني ينفي اعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام

نفى مصدر أمني اليوم السبت جملةً وتفصيلاً صحة، ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الزعم باعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد على أن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية، تأتي فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة تجاه السياسة العقابية الحديثة، بما يدلل على حالة إفلاسها، مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.