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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناجلسمان يحذر من مفاجآت كوراساو: المباراة تشبه كأس ألمانيا.. ونوير جاهز للمشاركة

مدرب منتخب ألمانيا
مدرب منتخب ألمانيا
محمد سمير

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، جاهزية فريقه لخوض مواجهة كوراساو في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث رغم الفوارق الكبيرة بين المنتخبين على الورق.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في المجموعة الخامسة مساء اليوم الأحد بمواجهة منتخب كوراساو، في لقاء يسعى خلاله “الماكينات” لتوجيه رسالة مبكرة إلى منافسيه في البطولة والتأكيد على طموحه في المنافسة على اللقب العالمي.

وكشف ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن موقف الحارس المخضرم مانويل نوير، مؤكدًا جاهزيته الكاملة للمشاركة في اللقاء، حيث قال: “جميع اللاعبين في حالة جيدة، ومانويل نوير سيبدأ المباراة بشكل طبيعي”.

وأشار المدير الفني للمنتخب الألماني إلى رضاه عن فترة الإعداد التي سبقت انطلاق البطولة، موضحًا أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة خلال التدريبات الأخيرة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: “اللاعبون تدربوا بشكل جيد للغاية وقدموا كل ما لديهم خلال فترة التحضير. الأجواء كانت صعبة بسبب الحرارة في بعض الأوقات، لكنني واثق جدًا في قدرات فريقي بعد التصفيات واختيار القائمة والاستعدادات التي سبقت البطولة”.

ورغم الترشيحات التي تصب بقوة في مصلحة المنتخب الألماني، رفض ناجلسمان التقليل من شأن منتخب كوراساو، مؤكدًا أن مباريات البدايات دائمًا ما تكون معقدة وتحمل الكثير من المفاجآت.

وأوضح: “مواجهة كوراساو تشبه إلى حد كبير مباريات الدور الأول في كأس ألمانيا، عندما تواجه فرقًا أصغر لا تملك شيئًا لتخسره. هذا النوع من المباريات يجعل المنافس أكثر خطورة لأنه يلعب دون ضغوط”.

وأشاد المدرب الألماني بالمخضرم الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، مؤكدًا أن خبرته الكبيرة قد تلعب دورًا مهمًا في تجهيز منافس صعب ومنظم.

وقال: “لديهم مدرب يملك خبرات هائلة وهو ديك أدفوكات، وبالتأكيد سيكون لديه تصور وخطة للمباراة. علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى”.

وشدد ناجلسمان على أن الأهم في المباراة الافتتاحية لأي بطولة كبرى هو تحقيق الانتصار، حتى لو لم يصل الأداء إلى المستوى المثالي.

وأضاف: “في المباراة الأولى من أي بطولة كبيرة، الأهم دائمًا هو الحصول على النقاط. بالطبع نريد تقديم كرة قدم جيدة وأداء مميز، لكن الفوز هو الأولوية لأنه يمنح الفريق الثقة ويمنح اللاعبين دفعة قوية لبقية المشوار”.

ويخوض المنتخب الألماني منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، في مجموعة يسعى خلالها بطل العالم أربع مرات إلى حجز بطاقة التأهل مبكرًا ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب الغائب منذ مونديال 2014.

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