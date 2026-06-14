اليونان تنضم رسميًا لبرنامج "العمل الأمني ​​من أجل أوروبا"

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، أن اليونان وقعت رسميًا على اتفاقية بشأن انضمامها لبرنامج "العمل الأمني ​​من أجل أوروبا" (SAFE).



وقال المفوض الأوروبي - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، اليوم /الأحد/ - إن مشاركة اليونان تمثل إنجازًا هامًا آخر لبرنامج "العمل الأمني ​​من أجل أوروبا" وللأمن الأوروبي.



وأكد أن انضمام اليونان للبرنامج سيساعدها على تعزيز قدراتها الدفاعية في منطقة البحر المتوسط من خلال الاستثمار في المراقبة الاستراتيجية والاتصالات الآمنة وتقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة.

يشار إلى أن هذا البرنامج يتبع الاتحاد الأوروبي ويوفر تمويلاً طويل الأجل للدول الأعضاء، بالإضافة إلى أوكرانيا والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، بهدف تعزيز الاستثمارات في صناعاتها الدفاعية.