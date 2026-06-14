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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025

الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025
الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025
أ ش أ

 كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد المعتمرين تجاوز 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأوضحت الهيئة، 562377 ما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) في نبأ عاجل لها ، أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغ أكثر من 5.7 ملايين معتمر خلال الربع الرابع من عام 2025 ، في حين تجاوز عدد معتمري الداخل 5.5 ملايين معتمر.

وأظهرت النتائج أن عدد الذكور من معتمري الداخل بلغ نحو 3.7 مليون أي ما يعادل 66.8% من إجمالي معتمري الداخل، بينما بلغ عدد الإناث نحو 1.8 مليون بنسبة 33.2%.

الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية المعتمرين القادمين من خارج المملكة قناة الإخبارية السعودية

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