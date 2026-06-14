الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد المعتمرين تجاوز 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأوضحت الهيئة، 562377 ما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) في نبأ عاجل لها ، أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغ أكثر من 5.7 ملايين معتمر خلال الربع الرابع من عام 2025 ، في حين تجاوز عدد معتمري الداخل 5.5 ملايين معتمر.

وأظهرت النتائج أن عدد الذكور من معتمري الداخل بلغ نحو 3.7 مليون أي ما يعادل 66.8% من إجمالي معتمري الداخل، بينما بلغ عدد الإناث نحو 1.8 مليون بنسبة 33.2%.