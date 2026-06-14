بعد زيارة رئيس الوزراء.. محافظ البحيرة توجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنمية مدينة رشيد

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بمتابعة ميدانية مستمرة ودفع العمل بجميع مشروعات المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

تأتي هذه التوجيهات المشددة في أعقاب الزيارة الميدانية الهامة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة البحيرة، والتي تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي رشيد وإدكو، واطلع على معدلات تنفيذ مشروع تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية.

وأكدت المحافظ أن جولة رئيس الوزراء تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لإحياء المدن التراثية، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تحويل رشيد، التي تضم ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بمصر، إلى متحف مفتوح ومقصد سياحي عالمي.

وتشمل خطة التطوير الجارية رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق بقلب المدينة، وتطوير شارع "دهليز الملك" الأثري وساحة مسجد "الأمصيلي"، كما تتضمن الأعمال تحويل الكابلات الكهربائية بمسارات أرضية، وتوحيد واجهات المحال التجارية لإزالة التشوهات البصرية، إلى جانب رصف الشوارع بخامات تتلاءم مع الهوية الحضارية للمنطقة، وتحويل بعض المسارات إلى مناطق مخصصة للمشاة لتوفير تجربة سياحية متميزة.