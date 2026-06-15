قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 105 ملايين مصري
الإفتاء تستطلع اليوم غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية
طرح 314 شقة جاهزة للاستلام الفوري في 8 مدن جديدة.. تفاصيل
ضوابط جديدة لحماية القطن المصري.. والزراعة تحظر استغلال الأصناف المميزة
أزمة جديدة تضرب أوروجواي قبل مواجهة السعودية في كأس العالم
عمرو أديب: المغرب قدمت أداء مرعبا أمام البرازيل.. وأصبحت مرشحة للفوز بكأس العالم
شوط أول سلبي بين هولندا واليابان بكأس العالم
مصرع 12 شخصا إثر سقوط طائرة في ولاية ميزوري الأمريكية
عمرو أديب: أنتظر عرضًا مبهرًا من منتخب مصر أمام بلجيكا.. وقلبي يحدثني بنتيجة مشرفة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
لماذا سيرتدي حكم مباراة أوروجواي والسعودية اللون الوردي؟
6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فهيم يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس مسرحية لو بنحب (فيديو)

الفنان محمد فهيم مع أوركيد سامي
الفنان محمد فهيم مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد فهيم عن تفاصيل وكواليس مشروعه المسرحي الجديد "لو بنحب"، مؤكدًا أن العمل يعد من التجارب المختلفة والمميزة التي يتم التحضير لها خلال الفترة الحالية، ومن المقرر تقديمها خلال الشهور المقبلة في إطار فني يجمع بين الدراما والموسيقى والاستعراض.

وفي لقاء خاص  لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح محمد فهيم أن "لو بنحب" تنتمي إلى نوعية المسرحيات الموسيقية (Musical)، وهي من الأعمال التي تعتمد بشكل كبير على الموسيقى والغناء والاستعراضات كجزء أساسي من البناء الدرامي، مشيرًا إلى أن فريق العمل يبذل مجهودًا كبيرًا للخروج بتجربة فنية متكاملة ومختلفة عن الأعمال المسرحية التقليدية.

وأضاف فهيم أن المسرحية مستوحاة من مسرحية عطيل للكاتب العالمي ويليام شكسبير، لكنها لا تقدم النص الكلاسيكي بصورته المعروفة، وإنما تعتمد على معالجة درامية واستعراضية معاصرة تتناسب مع روح العصر وتخاطب الجمهور الحالي بأسلوب جديد ومبتكر.

وأشار إلى أن العمل يسعى إلى إعادة تقديم القضايا الإنسانية التي تناولها النص الأصلي، مثل الحب والغيرة والصراع النفسي والعلاقات الإنسانية المعقدة، ولكن من خلال رؤية فنية حديثة تعتمد على الموسيقى والاستعراضات واللغة البصرية المعاصرة.

وأكد محمد فهيم أن التحدي الأكبر في المشروع يتمثل في المزج بين النص الكلاسيكي المعروف وبين الشكل المسرحي الحديث، بما يحافظ على جوهر الفكرة ويمنحها في الوقت نفسه طابعًا جديدًا يناسب جمهور اليوم.

 .

واختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد على حماسه الشديد لتقديم "لو بنحب"، معربًا عن أمله في أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور عند عرضها، خاصة أنها تقدم تجربة مختلفة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة في إطار فني غني بالموسيقى والاستعراضات، مشددًا على أن فريق العمل يعمل بكل طاقته من أجل تقديم عرض يترك أثرًا لدى المشاهدين ويضيف تجربة جديدة ومميزة إلى الحركة المسرحية.

https://youtube.com/shorts/yrjKnoqoUUg?si=FTPZ0DayRB_DcZDx

محمد فهيم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

ترشيحاتنا

طلاب الأزهر

منطقة المنيا الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026

صحة شمال سيناء : توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي

صحة شمال سيناء: توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025/2026 ويؤكد: الأزهر مصنع العقول النابغة

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد