ضبط 150 كيلو لحوم مجهولة المصدر و2 طن مخللات في حملات تموينية بالغربية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التي نُفذت بمركز زفتى عن ضبط 150 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 20 برميل مخلل جزر بإجمالي 2 طن بدون بيانات وعليها علامات فساد ظاهري، فضلًا عن ضبط 500 كيلوجرام من السكر مجهول المصدر وطن من نخالة القمح غير المصحوب بمستندات تثبت مصدره.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات بمركز طنطا ومدينة طنطا من ضبط 160 علبة سجائر محظور تداولها و75 كيلوجرامًا من العصائر غير المدون عليها بيانات الإنتاج أو الصلاحية، فيما أسفرت حملة أخرى عن ضبط 279 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن الأدوية البيطرية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على التعامل بكل حزم مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوق المستهلكين، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 23 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد من المخالفات التموينية المتنوعة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان سلامة السلع المعروضة.