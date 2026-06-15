النواب يستقبل دارسي الدورات التدريبية من الجهات القضائية ووزارة العدل بالأكاديمية العسكرية المصرية

فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والأكاديمية العسكرية المصرية، وإيمانًا بدور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين مختلف فئات الشعب، استقبلت الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من دارسى الدورات التدريبية " هيئات قضائية، مصلحة الخبراء، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة العدل "، والذين تلقوا دورات تدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل المترشحين للتعيين بمؤسسات الدولة.

وذلك إعمالاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث حضروا جانبًا من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، ورحب بهم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب جميعًا فى المجلس .