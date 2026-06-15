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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

50 شاشة لعرض مباريات كأس العالم 2026 بالغربية ..صور

شاشات عرض مباريات منتخب مصر
شاشات عرض مباريات منتخب مصر
الغربية أحمد علي

 أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية تخصيص 50 شاشة عرض بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لنقل مباريات بطولة كأس العالم 2026 للجمهور.

توجيهات الشباب والرياضة 

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة منافسات كأس العالم في أجواء رياضية واجتماعية مميزة، من خلال مراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من دورها كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

شاشات عرض مباريات منتخب مصر 

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هذه الخطوة تنطلق من الدور المجتمعي لمراكز الشباب باعتبارها نقاط تجمع حقيقية للمواطنين، تسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف أن توجيهات وزير الشباب والرياضة تضمنت ضرورة فتح مراكز الشباب أمام الجماهير ، بما يضمن توفير فرص متكافئة للجميع للاستمتاع بمتابعة مباريات كأس العالم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في المنافسات.

توفير شاشات التلفزيون 


وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراكز الشباب المشاركة على مستوى المحافظة قامت بتوفير شاشات عرض وتجهيزات فنية ملائمة، بما يضمن للجمهور تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة، ويعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات رياضية ومجتمعية متميزة لأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي شاشات عرض منتخب مصر مباريات المونديال

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