تأجيل استئناف ربة منزل وعشيقها على حكم إعدامهما بقتل زوجها في مدينة بدر

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل استئناف متهمة وعشيقها على حكم إعدامهما، بقتل زوجها في مدينة بدر، لجلسة 22 سبتمبر المقبل.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام سيدة وعشيقها شنقًا لإدانتهما بقتل زوجها وتقطيع جثمانه، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.





وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار.





وأوضح أمر الإحالة أنه بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدّا لذلك الغرض دواءً منومًا وسلاحًا أبيض "سكينًا" وأداةً "عصا خشبية"، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه في مسكن الزوجية، غافلته ودسّت له أقراصًا منومة في طعامه، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.