بعد غلق 17 منشأة.. عقوبات مشددة لمراكز الادمان غير المرخصة

شنت الجهات المختصة حملات تفتيش موسعة أسفرت عن إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم، بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة المترددين عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية وحماية المرضى من الممارسات غير القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف مواجهة الكيانات العلاجية المخالفة وضمان تقديم الخدمات الطبية وفقًا للمعايير والاشتراطات القانونية المعتمدة.



عقوبة المنشآت الطبية غير المرخصة



ونستعرض في سياق التقرير الاتي، عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص .



وضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها.



ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".