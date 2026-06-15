المستشار الألماني: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يسري على لبنان

أكد المستشار الألماني، أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يمهد الطريق لاستقرار الاقتصاد العالمي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المستشار الألماني: “يجب أن يسري الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان”.

وأضاف المستشار الألماني:" نرغب في فتح مجموعة السبع أمام شركاء جدد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، أن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور.

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات "متوفرة وجاهزة".