روكس العالمية تختار مصر منصة إقليمية لصناعة السيارات الذكية

الاقتصاد والأعمال / أعلنت مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات (ESI) إطلاق شركة ROX ESI مصر بالشراكة مع شركة ROX العالمية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات الذكية والذكاء الاصطناعي، لتكون أول استثمار مباشر للشركة العالمية في السوق المصرية، والممثل التجاري والمُصنع الرسمي للعلامة داخل مصر.

ويستهدف التحالف الجديد تحويل مصر إلى منصة إقليمية استراتيجية لتصنيع وتصدير سيارات ROX في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية والذكية.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال فعالية خاصة أقيمت بقصر عابدين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والمهندس أحمد السويدي عضو مجلس الإدارة، والسيد جارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX العالمية، وعدد من قيادات قطاع الأعمال والمستثمرين.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والسيد هاري وانج رئيس القطاع المالي بشركة ROX العالمية.

وتمثل شركة ROX ESI مصر أول استثمار مباشر لشركة ROX العالمية من خلال مقرها العالمي في أبوظبي، لتصبح الشريك والممثل الرسمي للعلامة والمُصنع لسياراتها في السوق المصرية، بما يعكس الثقة في قدرات مصر الصناعية وموقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وتستهدف الشراكة الانتقال من مرحلة التجميع التقليدي إلى التصنيع الحقيقي، من خلال إنشاء منظومة إنتاج متكاملة تشمل تطوير الصناعات المغذية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يعظم العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم استدامته على المدى الطويل.

وتخطط شركة ROX ESI مصر لتصنيع سيارات ROX بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار عبر خطوط إنتاج المجموعة في مصر، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2027، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 5 آلاف سيارة لتلبية احتياجات السوق المحلية والمنطقة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دخول شركة ROX العالمية إلى السوق المصرية من خلال شراكة مع مجموعتي عز العرب والسويدي يمثل رسالة قوية على نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى.

وأوضح أن المناخ الاستثماري في مصر كان أحد أهم العوامل التي شجعت شركة ROX على الاستثمار وإقامة شراكة صناعية داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين الشركات الجادة، ودعم جهود تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.

وأضاف أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتذليل أي تحديات أمام المستثمرين، بما يسمح بإقامة صناعات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن هذه الشراكة تمثل شهادة جديدة على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق والموانئ، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية فرصاً واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن استراتيجية مصر الصناعية تركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف الدولة توطينها وزيادة القيمة المضافة بها.

وأشار إلى أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تخدم القطاع.

وأكد المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، أن إطلاق ROX ESI مصر يمثل بداية لتحالف استراتيجي طويل الأجل مع شريك عالمي يشارك المجموعة الرؤية والطموح للاستثمار في السوق المصرية الواعدة.

وقال إن الهدف لا يقتصر على ضخ استثمارات جديدة، وإنما يستهدف نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير شبكات سلاسل الإمداد، وبناء علامة تجارية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات، وأن المجموعة تستهدف دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية والذكية.

وأشار إلى أن استثمارات مجموعة عز العرب السويدي في قطاع السيارات تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، مع خطة لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة، مستهدفة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف سيارة سنوياً، مع خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى 80 ألف سيارة مستقبلاً، وتصنيع وتجميع السيارات التقليدية والكهربائية وقطع الغيار ومكوناتها محلياً.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط التصدير.

وقال المهندس أحمد السويدي إن تحالف عز العرب السويدي وROX العالمية يمثل نقطة تحول حقيقية في توطين صناعة السيارات الحديثة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للتصنيع يخدم أسواق المنطقة وأفريقيا.

وأكد جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX العالمية، أن الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها الصناعية المتنامية يجعلانها شريكاً مهماً في مسيرة تطوير الشركة طويلة الأمد في أفريقيا، موضحاً أن التعاون مع عز العرب السويدي يجمع بين الخبرات التكنولوجية العالمية والقدرات الصناعية المحلية لبناء منظومة مستدامة للنمو والابتكار.

وتقدم سيارات ROX بطرازيها ROX 01 وROX ADAMAS تجربة جديدة في عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، حيث تجمع بين التصميم العصري، والأداء القوي، والتكنولوجيا الذكية، وتعتمد على منظومة حركة كهربائية متطورة مزودة بتقنية مدى ممتد (Range Extender)، بما يوفر كفاءة عالية واستدامة في الاستخدام.

وتضع الشراكة أولوية كبيرة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية، من خلال تدريب المهندسين والفنيين على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وأنظمة صيانة وتطوير السيارات الكهربائية الذكية، وتكنولوجيا النقل المستدام.

كما تستهدف الشركة توفير شبكة توزيع وخدمات متطورة في السوق المصرية، تشمل مراكز صيانة متقدمة وتوفير قطع الغيار الأصلية والحلول التقنية الذكية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة لعملاء العلامة.

ويستند المشروع إلى الخبرات الكبيرة لمجموعة السويدي إليكتريك الممتدة لأكثر من 80 عاماً عبر منشآت إنتاجية وأسواق تصديرية عالمية، إلى جانب التاريخ الطويل لمجموعة عز العرب الممتد لنحو 50 عاماً في قطاع السيارات المصري، بما يشكل قاعدة قوية لإنجاح المشروع.

ويأتي إطلاق وتصنيع سيارات ROX في مصر متماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الصناعات المستقبلية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إنتاجي يخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط ويضع منتجات تحمل شعار "صنع في مصر" على خريطة صناعة السيارات الذكية عالمياً.