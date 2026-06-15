حملات رقابية بأسوان على 176 منشأة.. ضبط 161كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، توجيهاته لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة بقيادة المهندس مايكل ألفى لمواصلة جهوده المكثفة من خلال تنفيذ حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية والأسواق ومحال الجزارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق

وتم تنفيذ الحملات الرقابية لمتابعة مدى إلتزام المنشآت الغذائية بالإشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرق التخزين والعرض السليمة ، فضلاً عن مراجعة الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من تطبيق الممارسات الصحية السليمة .

ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للإستخدام

وأسفرت جهود الحملات التى تم تنفيذها بمدن أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو عن المرور على 176 منشأة غذائية، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للإستخدام ومنتهية الصلاحية بإجمالى 161 كجم ، تضمنت مصنعات لحوم ومخبوزات ومنتجات ألبان ظهرت عليها علامات فساد وغير مطابقة للمواصفات، كما تم إعدام 70 لتر من زيوت الطعام المستعملة لفقدها خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستخدام ، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير محاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية

وتم تحرير 2 محضر لعدم الإلتزام بإشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى إعداد مذكرة بشأن غلق 15 منشأة غذائية لوجود خطر داهم يهدد الصحة العامة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق

وأكد فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين.

تواصل الجهات الرقابية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث أسفرت حملات فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن المرور على 176 منشأة وإعدام 161 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى إعدام 70 لتر زيوت غير صالحة وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى الرقابة الغذائية بالمحافظة.