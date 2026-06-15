من قمة السبع إلى تهدئة المنطقة.. عزة مصطفى تستعرض أبرز الملفات الدولية

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن مصر تواصل ترسيخ حضورها المؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار بالمنطقة.

العلاقات المصرية الإماراتية.. نموذج للتعاون العربي

واستهلت عزة مصطفى حديثها بالإشارة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الملفات.

وأوضحت أن مصر تؤكد باستمرار موقفها الداعم لاستقرار وأمن دولة الإمارات، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين والقيادتين.

السيسي في قمة السبع.. صوت مصر يصل إلى العالم

وسلطت الإعلامية الضوء على مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) بفرنسا، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعكس حجم التقدير الدولي للرؤية المصرية تجاه القضايا العالمية.

وأضافت أن الرئاسة الفرنسية أكدت أهمية مشاركة الرئيس السيسي، مشددة على أن رؤيته ومواقفه تحظى باهتمام واسع داخل القمة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتنموية والتحديات الاقتصادية العالمية.

تطورات جديدة في العلاقات الإيرانية الأمريكية

وفي ملف التطورات الإقليمية، أشارت عزة مصطفى إلى الإعلان الصادر عن مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن الانتهاء من مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإعلان عن وقف الحرب على مختلف الجبهات.

وأكدت أن هذا التطور قد يمثل نقطة تحول مهمة في المنطقة إذا ما انعكس على أرض الواقع، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى خفض التوترات وتعزيز فرص الاستقرار الإقليمي.

مناقشات موسعة حول الاقتصاد والسياسة الدولية

وأوضحت أن البرنامج يخصص مساحة واسعة لمناقشة نتائج وتداعيات قمة السبع الكبرى، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وموازين القوى السياسية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين لتحليل المشهد الدولي واستشراف انعكاساته على المنطقة العربية.

ترقب رياضي لمواجهة قوية

وعلى الجانب الرياضي، تناولت الإعلامية المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي، مؤكدة أن الجماهير المصرية تترقب اللقاء بحماس كبير، معربة عن أمنياتها بتقديم أداء يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر تواصل حضورها الفاعل في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والرياضية، بما يعكس مكانتها ودورها المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.