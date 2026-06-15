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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: قمة السبع في فرنسا تعكس لحظة عالمية استثنائية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة مجموعة الدول السبع (G7) المنعقدة في فرنسا تأتي في توقيت وصفه بـ“الاستثنائي”، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية في أكثر من منطقة.

وأوضح عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن القمة تناقش ملفات معقدة تتصدرها الحرب الروسية الأوكرانية، وأمن الممرات الملاحية الدولية، وقضايا التغير المناخي، إلى جانب التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

مصر.. ركيزة التوازن الإقليمي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن دعوة مصر للمشاركة في قمة السبع لم تعد مجرد مشاركة بروتوكولية، بل تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لدور القاهرة باعتبارها “دولة جسرية” قادرة على الربط بين المصالح الإقليمية والدولية وتحقيق التوازن في إدارة الملفات الشائكة.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في الحفاظ على التوازنات الإقليمية وفتح قنوات تواصل مع مختلف الأطراف، في وقت يشهد فيه العالم حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، وهو ما جعل صوتها حاضرًا ومؤثرًا في صياغة التفاهمات الدولية الخاصة بالمنطقة.

أمن الملاحة والتوتر الأمريكي الإيراني

ولفت عمران إلى أن قضايا أمن الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ستكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش، في ظل تداعيات التوترات بين واشنطن وطهران وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

وأكد أن “الدبلوماسية الهادئة” التي تنتهجها مصر لعبت دورًا مهمًا في احتواء العديد من الأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن التحركات الدولية الأخيرة تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستقرار في المنطقة لضمان تدفق الطاقة وحماية الاقتصاد العالمي.

لبنان.. مؤشر لقياس استقرار المنطقة

في سياق متصل، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملف اللبناني يمثل “مؤشرًا حساسًا” لقياس مدى نجاح التفاهمات الإقليمية، لافتًا إلى أن أي استقرار في لبنان ينعكس بشكل مباشر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل.

وتوقع أن يشهد الملف اللبناني نقاشًا خلال لقاءات القمة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول شاملة لأزمات المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تركز دائمًا على دعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة الدول واستقرار الشعوب.

قمة مجموعة الدول السبع فرنسا الأزمات السياسية والاقتصادية

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