من 22 مركز شباب.. الوادي الجديد تبث بطولة كأس العالم مجانا

أعلنت محافظة الوادي الجديد بث مباريات كأس العالم من 22 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة، من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر من منتصف الليل.

محافظة الوادي الجديد

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، باعتبارها نقطة تجمع واتصال حقيقية لكل أبناء مصر، ومساحة مفتوحة تستوعب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين المواطنين.

من جانبها قالت مديرية الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة توفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بالجماهير المصرية، وتمنح الجميع فرصة متكافئة لمساندة المنتخب الوطني ومتابعة مشاركته في كأس العالم، بما يعزز الشعور الوطني ويجسد أهمية الرياضة كأحد أدوات التقارب المجتمعي وبناء الروابط بين أبناء الوطن.