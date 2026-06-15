قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة| الأرصاد تحسم الجدل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ١٥ يونيو، بـ "لارس لوكه راسموسن"، وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الدنماركي بمناسبة إعادة تعيينه في منصبه ضمن الحكومة الدنماركية الجديدة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. 

كما شدد على أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري–الدنماركي، لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادل التجاري، مرحباً بالدور المهم الذي تضطلع به الشركات الدنماركية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن تطلعهما إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من التهدئة، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنمية،

 واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر خلال الأشهر الأخيرة مع الشركاء الإقليمين لجسر الفجوات مما ساهم للوصول إلى الاتفاق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

اسماك

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

نيللي كريم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

ازهر الشرقية

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد