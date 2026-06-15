وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ١٥ يونيو، بـ "لارس لوكه راسموسن"، وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الدنماركي بمناسبة إعادة تعيينه في منصبه ضمن الحكومة الدنماركية الجديدة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما شدد على أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري–الدنماركي، لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادل التجاري، مرحباً بالدور المهم الذي تضطلع به الشركات الدنماركية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن تطلعهما إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من التهدئة، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنمية،

واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر خلال الأشهر الأخيرة مع الشركاء الإقليمين لجسر الفجوات مما ساهم للوصول إلى الاتفاق.