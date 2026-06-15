تعرف على أماكن شاشات العرض بمراكز شباب الإسماعيلية لمؤازرة الفراعنة في المونديال

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن رفع درجة الجاهزية القصوى في 32 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن، لاستقبال الجماهير وإتاحة البث المباشر لمباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 عبر شاشات عرض .

وفي هذا السياق، تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الترتيبات المكثفة التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والتجهيزات اللازمة لضمان متابعة المباريات في أجواء آمنة، مبهجة، ومنظمة تليق بالجماهير المصرية المحبة لمنتخبها الوطنى و تؤازره فى كل مكان.

و اوضح د.ايهاب صلاح وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسماعيلية أن وزارة الشباب و الرياضة من خلال فتح مراكز الشباب لعرض مباريات المونديال ،تعزز من قيم التلاحم الاجتماعي وتذكي روح الانتماء الوطني، حيث تتحول هذه المراكز إلى قنوات تفاعل إيجابي تدعم الترابط بين أبناء المجتمع في قلب الأحداث الوطنية و الرياضية الكبرى."