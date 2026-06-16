مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يونيو في مدن ومحافظات مصر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..



مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 4:07 ص

- موعد صلاة الظهر 12:56 ص

- موعد صلاة العصر 4:31 م

- موعد صلاة المغرب 7:58 م

- موعد صلاة العشاء 9:32 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:07 ص

- موعد صلاة الظهر 1:01 م

- موعد صلاة العصر 4:39 م

- موعد صلاة المغرب 8:06 م

- موعد صلاة العشاء 9:42 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:01 ص

- موعد صلاة الظهر 12:52 ص

- موعد صلاة العصر 4:29 م

- موعد صلاة المغرب 7:55 م

- موعد صلاة العشاء 9:30 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:04 ص

- وقت صلاة الظهر 12:44 ص

- موعد صلاة العصر 4:13 م

- وقت صلاة المغرب 7:41 م

- وقت صلاة العشاء 9:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:25 ص

- موعد صلاة الظهر 12:49 ص

- موعد صلاة العصر 4:08 م

- موعد صلاة المغرب 7:37 م

- موعد صلاة العشاء 9:03 م

الخشوع في الصلاة

كيف أعالج السهو في الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى: إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

وأشار إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى خلال بث مباشر سابق على صفحة دار الإفتاء: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

ونوه أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن يقول المصلي:" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".