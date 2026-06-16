قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سلامة: نعترف أن حسام حسن فاجأنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كاس العالم إلى الآن
تعادل جميع منتخبات المجموعة السابعة.. ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى في كأس العالم 2026
40 صورة ترصد انتظام البرامج العلاجية لتلاميذ الابتدائي الضعاف في المدارس
نائب ترامب: المفاوضات الفنية مع إيران ستشهد تسوية عدد من القضايا
الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. اليوم
بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
باقي 4 أيام.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي
كيف نستقبل العام الهجري الجديد 1448 هـ ؟ روشتة شرعية
فانس: ترامب لن يتردد في استئناف الضربات ضد إيران حال لم تنفذ التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يونيو في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..


مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 4:07 ص
- موعد صلاة الظهر 12:56 ص
-  موعد صلاة العصر 4:31 م
-  موعد صلاة المغرب 7:58 م
- موعد صلاة العشاء 9:32 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:07 ص
- موعد صلاة الظهر 1:01 م
- موعد صلاة العصر 4:39 م
- موعد صلاة المغرب 8:06 م
- موعد صلاة العشاء 9:42 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:01 ص
- موعد صلاة الظهر 12:52 ص
- موعد  صلاة العصر 4:29 م
- موعد صلاة المغرب 7:55 م
- موعد صلاة العشاء 9:30 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:04 ص
- وقت صلاة الظهر 12:44 ص
- موعد صلاة العصر 4:13 م
- وقت صلاة المغرب 7:41 م
- وقت صلاة العشاء 9:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:25 ص
- موعد صلاة الظهر 12:49 ص
- موعد صلاة العصر 4:08 م
- موعد صلاة المغرب 7:37 م
- موعد صلاة العشاء 9:03 م

الخشوع في الصلاة

كيف أعالج السهو في الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى: إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

وأشار إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى خلال بث مباشر سابق على صفحة دار الإفتاء: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

ونوه أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن يقول المصلي:" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة موعد اذان المغرب موعد صلاة العشاء راس السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

الفتاة المزعومة

3 شباب بموتوسيكل .. فحص حقيقة الاعتداء على فتاة وإلقائها بترعة المريوطية

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

اكرم توفيق

أحمد حسن يكشف موقف أكرم توفيق من عودته للنادي الأهلي

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

جانب من الحادث

جـ.ـثة ومصابان في تصادم عنيف بين جامبو وأخرى محملة بالحديد الخام بالواحات | صور

ترشيحاتنا

النجمة إلهام شاهين

إلهام شاهين تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم الحافي

الهام شاهين

الصحبة الحلوة.. إلهام شاهين برفقة ليلى علوي وهالة صدقي من أستراليا

الشاب خالد

الشاب خالد يحيي حفلًا بمهرجان موازين 2026 في الرباط

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد