وزير العمل يبحث مع هواوي تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، والوفد المرافق له من قيادات الشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي...وجاء اللقاء في إطار بحث عدد من محاور التعاون المستقبلية، حيث شملت الاستعدادات الخاصة بالنسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي "Hire 7" المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ وجه وفد الشركة الدعوة إلى معالي الوزير للمشاركة في الملتقى ورعايته…

كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون من خلال تفعيل دور أكاديمية هواوي في مجالات التدريب المهني التابعة لها، بما يسهم في تأهيل الشباب على أحدث التخصصات التكنولوجية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي...وشملت المباحثات كذلك تعزيز العمل المشترك في مجالات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة مقترح التعاون في تدريب وتأهيل أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة...واتفق الطرفان أيضًا على تنظيم ورش عمل دورية للتعريف والامتثال للتشريعات العمالية الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، فضلًا عن التعاون في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتيسير دمجهم في قطاع التكنولوجيا وتطوير مهاراتهم الرقمية.

وفي بداية اللقاء، توجه السيد دو يونج بالتهنئة إلى معالي الوزير بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، كما استعرض مسيرة شركة هواوي في السوق المصري منذ عام 2000، ودورها في دعم منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وأوضح نائب رئيس الشركة أن أنشطة "هواوي" في مصر تمتد عبر عدة قطاعات رئيسية،تشمل "هواوي كاريير" المتخصص في شبكات الاتصالات، و"هواوي إنتربرايز" لقطاع المؤسسات، و"هواوي كلاود" لخدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى "هواوي ديجيتال باور" لحلول الطاقة الرقمية،و"هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك..

وأضاف أن الشركة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المصري، مؤكداً التزامها بدعم التنوع وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة مشاركة السيدات داخل منظومة العمل إلى نحو 30%...كما استعرض اللقاء جهود "هواوي" المستمرة في بناء الكوادر البشرية عبر مبادرات استراتيجية، أبرزها منظومة بنك قدرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT Talent Bank)، والتي تغطي تخصصات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G)، وذلك بهدف تأهيل الشباب وربط الطلاب والخريجين والمهنيين بفرص العمل محليًا وعالميًا من خلال منصة "Hire"، التي تُعد ملتقى توظيفيًا يعمل على مدار العام لربط الكفاءات باحتياجات سوق العمل…

حضر اللقاء من وزارة العمل: ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لنظم لمعلومات، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ،ومحمد ابراهيم مهندس شبكات،وأيمن محمد ذكى مطور برمجيات بالوزارة ..كما شهد اللقاء من "هواوي"، حضور كل من السيد ويليام جنغ رئيس العلاقات الخارجية والاتصال الاستراتيجي، والسيد تيان جي رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس عمرو زايد رئيس قطاع العلاقات الحكومية لبناء القدرات، والسيدة غادة عبد السلام مديرة الموارد البشرية، والمهندسة أسماء سراج الدين المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي في مصر، والعميد أحمد فؤاد مدير العلاقات الحكومية، ودينا يوسف رئيس العلاقات الإعلامية والاتصال الاستراتيجي، والسيدة أليس سين مديرة العلاقات العامة.