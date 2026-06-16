السعودية ضد أوروجواي.. 9 تصديات تقود العويس لرقم مميز في المونديال

واصل محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي خطف الأنظار في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في خروج "الأخضر" بنتيجة التعادل أمام منتخب أوروجواي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وانتهت مواجهة السعودية وأوروجواي بالتعادل الإيجابي 1-1، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا للعويس الذي تصدى لعدد كبير من الفرص الخطيرة وحافظ على آمال منتخب بلاده حتى صافرة النهاية.

وأظهرت الإحصائيات أن الحارس السعودي نجح في إبعاد 9 تسديدات خلال المباراة، ليعتلي قائمة أكثر حراس المرمى تصديًا للكرات في النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن.

ويضع هذا الرقم العويس بين أبرز الحراس الذين قدموا عروضًا استثنائية في المونديال خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يتفوق عليه في آخر ثلاث نسخ من البطولة سوى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي سجل 11 تصديًا أمام البرازيل في مونديال 2022.

وأكد العويس من خلال هذا الأداء قيمته الكبيرة داخل صفوف المنتخب السعودي، بعدما شكل خط الدفاع الأول أمام المحاولات الهجومية المتكررة للمنتخب الأوروجوياني، ليساهم بشكل مباشر في حصد نقطة مهمة للأخضر في بداية مشواره بالبطولة.