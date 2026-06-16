طرح محال تجارية للشباب بإيجار رمزي بمركز باريس بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن طرح عدد من المحال التجارية والفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ودعم الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمركز، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الإقليم.

وأكد علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بشأن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوظيفها لخدمة المواطنين، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ويعزز جهود التنمية المستدامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس المركز أن الفرص المطروحة تشمل عددًا من المحال التجارية بالممشى العربي، والتي تصلح لممارسة أنشطة تجارية متنوعة، إلى جانب وحدات بمنطقة ثلاجات حفظ التمور، بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية وتداول وتخزين التمور، فضلًا عن طرح صيدلية بجوار مستشفى باريس المركزي بهدف دعم الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الفرص تُطرح بأيجار رمزي لتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الاستثمارية على بدء مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى حرص الوحدة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين.

ودعا علي نجاح شباب مركز باريس والراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وتقديم طلبات باسم السيد رئيس المركز لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية مستمرة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة باريس أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة لأبناء المركز، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.