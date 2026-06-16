قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009
توثيق الزواج بخصم 50%.. اعرف الشروط بمشروع القانون الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طرح محال تجارية للشباب بإيجار رمزي بمركز باريس بالوادي الجديد

م،كز باريس
م،كز باريس
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن طرح عدد من المحال التجارية والفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ودعم الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمركز، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الإقليم.

وأكد علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بشأن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوظيفها لخدمة المواطنين، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ويعزز جهود التنمية المستدامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس المركز أن الفرص المطروحة تشمل عددًا من المحال التجارية بالممشى العربي، والتي تصلح لممارسة أنشطة تجارية متنوعة، إلى جانب وحدات بمنطقة ثلاجات حفظ التمور، بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية وتداول وتخزين التمور، فضلًا عن طرح صيدلية بجوار مستشفى باريس المركزي بهدف دعم الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الفرص تُطرح بأيجار رمزي لتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الاستثمارية على بدء مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى حرص الوحدة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين.

ودعا علي نجاح شباب مركز باريس والراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وتقديم طلبات باسم السيد رئيس المركز لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية مستمرة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة باريس أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة لأبناء المركز، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

ترشيحاتنا

السنة الهجرية

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1448.. يفتح لك الأبواب المغلقة

انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين

انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الحسين بحضور وزير الأوقاف .. بث مباشر

دار الإفتاء

كيف يحقق الدين الهدوء النفسي وسط ضغوط الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد