تجهيز اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

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أكد الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل .

وأشار المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى تجهيز وإعداد اللجان الامتحانية وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلبة للامتحانات في سهولة ويسر بجانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين بمختلف الإدارات التعليمية.

من جانبه، أشار نائب المحافظ عاصم سعدون، إلى استضافة طلاب الثانوية العامة بإدارتي الحسنة ونخل التعليمية بوسط سيناء، داخل المدن الجامعية بجامعة العريش، وتوفير الإقامة والإعاشة الكاملة لهم، طوال فترة الامتحانات، مع تنظيم مراجعات يومية مجانية لهم داخل مقر إقامتهم.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، جاهزية جميع المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المحافظة.

وأضاف رضوان أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 6023 طالبا وطالبة، عدا طلاب المنازل ، موزعين على 18 لجنة بواقع 8 لجان بالعريش، 4 لجان بالشيخ زويد ورفح، 6 لجان ببئر العبد.

وأشار وكيل الوزارة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية مثل مديرات الأمن والصحة والتموين ومرفق الإسعاف والتليفونات وشركتي الكهرباء والمياه.