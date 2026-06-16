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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بديل ويندوز القادم.. كمبيوتر هواوي مكتبي بنظام HarmonyOS

نظام التشغيل HarmonyOS
نظام التشغيل HarmonyOS
لمياء الياسين

تُولي هواوي اهتماماً بالغاً بدخول مجال الحوسبة المؤسسية من خلال إصدارات تجارية مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS. وتُعد هذه خطوة كبيرة لنظام التشغيل الخاص بالشركة، حيث يتجاوز نطاق استخدامه نطاق الهواتف والأجهزة اللوحية ليشمل عالم الأعمال، الذي تبحث فيه العديد من الشركات عن بدائل آمنة ومستقلة.

أجهزة الكمبيوتر اللوحية
 

نظام HarmonyOS

خلال مؤتمر هواوي للمطورين الأخير (HDC 2026)، وفي منتدى "HarmonyOS Office" الفرعي، أكد رئيس قسم أجهزة الكمبيوتر اللوحية والحواسيب الشخصية في هواوي، أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية التجارية بنظام HarmonyOS ستُطلق رسميًا في سبتمبر. كما أشار إلى أن الاختبارات والتجارب التشغيلية للشركات ستبدأ في يوليو أو أغسطس تقريبًا، مما يتيح للشركات فرصة تجربتها مبكرًا
أطلقت هواوي بالفعل طرازين ضمن هذه الحملة: HM740 و HM940 . وهما ليسا مجرد حاسوبين شخصيين عاديين يعملان بنظام HarmonyOS، بل تم تعديلهما خصيصًا للاستخدام التجاري، مع ميزات أمان أقوى وشريحة أمان مخصصة لتلبية معايير المؤسسات لحماية البيانات والامتثال.

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لنأخذ جهاز HM740 كمثال. يبلغ سمكه 14.5 ملم فقط، ويزن 1.32 كجم فقط. ومع ذلك، يوفر عمر بطارية ممتاز يصل إلى 21 ساعة. يتميز بشاشة OLED مقاس 14.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. كما أضافت هواوي لمسات عملية للشركات، مثل الفصل الرقمي المزدوج بين مساحة العمل والمساحة الشخصية.

 تُعد هذه الأجهزة امتدادًا طبيعيًا لنظام HarmonyOS المتنامي من هواوي، والذي يشمل الآن الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
تُظهر هذه الخطوة مدى جدية هواوي في التوسع في سوق الحواسيب الشخصية. ومن المتوقع أن تشهد شحنات حواسيب HarmonyOS نموًا ملحوظًا في عام 2026، حيث تعمل الشركة على بناء بيئة حوسبة متكاملة وآمنة لا تعتمد على أنظمة التشغيل الغربية التقليدية.

بالنسبة للشركات في الصين، وربما في أسواق أخرى مستقبلاً، تُقدّم هذه الحواسيب المكتبية التجارية بديلاً متطوراً يُولي أهمية قصوى للأمان والتخصيص وسلاسة النظام البيئي. لا تزال المواصفات الكاملة لطرازات الإطلاق في سبتمبر طي الكتمان، لكن الإعلان يُؤكد أمراً واحداً: عزم هواوي على تحويل نظام HarmonyOS إلى منصة متكاملة.

نظام التشغيل HarmonyOS أجهزة الكمبيوتر المكتبية أجهزة الكمبيوتر اللوحية الحواسيب الشخصية نظام HarmonyOS سوق الحواسيب الشخصية

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