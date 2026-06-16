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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخبات تفتح شهيتها التهديفية.. أرقام لافتة في أول 6 أيام من كأس العالم

ألمانيا وكوراساو
ألمانيا وكوراساو
منتصر الرفاعي

شهدت الأيام الستة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 إثارة كبيرة على صعيد النتائج والأهداف بعدما سجلت المنتخبات المشاركة 36 هدفا خلال 16 مباراة أقيمت حتى الآن بمعدل بلغ 2.25 هدف في المباراة الواحدة.

ألمانيا صاحبة المباراة الأكثر تهديفًا

جاءت مواجهة ألمانيا وكوراساو كأكثر مباريات البطولة تهديفًا حتى الآن بعدما حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا بنتيجة 7-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في مباراة شهدت تسجيل 8 أهداف كاملة.

كما تصدر المنتخب الألماني قائمة أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بفضل السباعية التي هز بها شباك منافسه.

ألمانيا وكوراساو

انتصارات كبيرة في الجولة الأولى

شهدت الجولة الافتتاحية عدة نتائج كبيرة أبرزها فوز المنتخب السويدي على تونس بنتيجة 5-1 إلى جانب انتصار الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي بنتيجة 4-1 في مواجهات أكدت الطابع الهجومي الذي ميز بداية المونديال.

السويد وتونس

تعادلات مثيرة بين الكبار

وعلى الرغم من الغزارة التهديفية فرض التعادل نفسه على عدد من المواجهات القوية أبرزها تعادل المغرب مع البرازيل 1-1 ومصر مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها بالإضافة إلى تعادل السعودية مع أوروجواي 1-1.

مصر وبلجيكا 

تعادل سلبي وحيد

كانت مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر الاستثناء الوحيد خلال أول 16 مباراة بعدما انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف لتسجل المباراة الوحيدة التي فشل خلالها الفريقان في هز الشباك.

إسبانيا والرأس الأخضر

وتعكس الحصيلة التهديفية المرتفعة قوة المنافسات والندية الكبيرة بين المنتخبات المشاركة مع ترقب الجماهير لمزيد من الإثارة والأهداف خلال الجولات المقبلة من مونديال 2026 خاصة مع دخول المنتخبات مرحلة حسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

كأس العالم 2026 منافسات كأس العالم كأس العالم ألمانيا وكوراساو مصر وبلجيكا المغرب والبرازيل

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