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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"حلمي في المونديال" ينطلق الليلة على ON ضمن تغطية كأس العالم 2026

حلمي في المونديال
حلمي في المونديال
محمد نبيل

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، برنامج "حلمي في المونديال" على قناة "ON"، ضمن التغطية الخاصة التي تقدمها القناة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يُعرض البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، من تقديم محمد حلمي.
 

ويقدم البرنامج تجربة ترفيهية كوميدية تجمع بين أجواء المونديال والمتعة، من خلال استعراض قصص ومواقف تاريخية طريفة مرتبطة بكرة القدم، في قالب يجمع بين المعلومات والجانب الترفيهي.

ويتضمن "حلمي في المونديال" ثلاث فقرات متنوعة، تستضيف سيدات لا يمتلكن خبرة كروية، إلى جانب أبرز صناع المحتوى والخبراء في المجال الرياضي، كما يسلط الضوء على المواهب الكروية والمعلوماتية المميزة من مختلف الأعمار.
 

ويأتي البرنامج ضمن خطة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم تغطية موسعة لكأس العالم 2026، عبر محتوى يجمع بين الرياضة والترفيه والموسيقى واللايف ستايل، بمشاركة نجوم الفن وكرة القدم والجمهور، لنقل أجواء البطولة للمشاهدين.

حلمي في المونديال برنامج حلمي في المونديال حلقات حلمي في المونديال

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