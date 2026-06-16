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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق الزيارة بمنطقة خان الخليلي احتفالا بـ العام الهجرى الجديد.. غدا

خان الخليلي
خان الخليلي
محمد الاسكندرانى

أخطرت الإدارة العامة لمباحث والآثار، غرفة شركات السياحة مايفيد أنه بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1448 هـ وتأمين الإحتفالات المقامة بمنطقة خان الخليلي ومنطقة الحسين ومايصاحبها من إدحام شديد وتوافد أعداد كبيرة من مرتادى المسجد لحضور الإحتفالات.
فقد تقرر غلق الزيارة بمنطقة خان الخليلي اعتباراً من يوم غد الأربعاء 17 يونيو 2026 من الساعة الثالثة ظهراً على أن يتم استئناف استقبال الأفواج السيالحية بالمنطقة بشكل طبيعي يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
يذكر أن تقول دار الإفتاء إن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد من الأمور المستحبة شرعًا؛ لما فيه من التذكير بأيام الله، وشكر الله على تجدد النعم التي تتجدد مع تجدد الأيام وتداولها على الناس.

وقالت الإفتاء في جواب سائل يسأل عن حكم تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد؟ وهل التهنئة بقدومه جائزة؟ إن في التهنئة برأس العام الهجري استحضار للعديد من المعاني التي يجوز شرعًا التهنئة عليها؛ ومنها:

- الامتثال للأمر القرآني بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، والهجرة يوم عظيم من أيام الله تعالى، ينبغي أن يتذكره ويسعد به البشر كلهم؛ لأن الهجرة كانت البداية الحقيقية لإرساء قوانين العدالة الاجتماعية، والمساواة بين البشر، وإقرار مبدأ المواطنة بين أبناء الوطن الواحد مع اختلاف العقائد، والتعايش والسلام ونبذ العنف.

منطقة خان الخليلي العام الهجرى رأس العام الهجري

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