حريق مخزن أخشاب يمتد لـ5 عقارات مجاورة بمصر القديمة.. تحرك عاجل من المحافظة

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خشب بمنطقة مغالق الخشب بعزبة خيرالله بجوار المعهد الدينى بحي مصر القديمة، دون إصابات أو وفيات .

حريق

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الخشب مكون من أرضي ودورين، وامتد إلى ٥ عقارات مجاورة ، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة عليه ، وجارى اعمال التبريد .

وقرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى، والمبانى المجاورة له من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .