رئيس الإمارات يلتقي بترامب على هامش قمة السبع

التقى محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع 2026، في لقاء تناول عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز من الشراكة القائمة بينهما.





كما ناقش اللقاء آخر التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات الأمنية والتوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي.





وأكد محمد بن زايد وترامب أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على دعم الحلول السياسية للأزمات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار. كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فرص التنمية والازدهار في المنطقة.





ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي تعقد على هامش قمة السبع، والتي تشهد مناقشات مكثفة حول أبرز الملفات الدولية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم في المرحلة الحالية



