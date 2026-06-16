نيللي كريم: جودة الفكرة والمضمون أهم ما يحمسني لأي فيلم| خاص

أعربت نيللي كريم عن بالغ سعادتها بالمشاركة في فيلم “القصص” للمخرج أبو بكر شوقي، مع نخبة من نجوم الشباب.



وفي حديثها عن مشاركتها في مجموعة من الأفلام التي ضمت عدداً من النجوم خلال الفترة الماضية، أوضحت في تصريخ خاص أن اختيارها للأعمال لا يرتبط بمساحة الدور أو ترتيب الأسماء على الملصق الدعائي، بل يعتمد بالدرجة الأولى على جودة الفكرة والمضمون الذي يقدمه العمل.



وأشارت نيللي كريم إلى أن أول ما تبحث عنه عند الاطلاع على أي سيناريو هو قوة الحكاية ومدى قدرتها على تقديم شخصية تحمل قيمة وتضيف جديداً إلى مسيرتها الفنية.



الفيلم تدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.



يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر.



صُوّر الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل.