أخبار الوادي الجديد: المحافظ تعتمد التسعيرة الجديدة لتقنين أراضي تغيير الاستخدام.. ونائب المحافظ يشهد انطلاق المعسكر الأول لأعضاء برلمان الطلائع

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تعتمد التسعير الجديد لتقنين أراضي تغيير الاستخدام

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اعتماد

نتائج أعمال لجان التسعير الخاصة بتقنين أوضاع أراضي تغيير الاستخدام بمراكز المحافظة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت المحافظ أن إعادة دراسة الأسعار وتخفيضها جاءت استجابةً لمطالب المواطنين، وبعد مراجعة دقيقة من اللجنة العليا للتسعير بمديرية الإسكان بالتنسيق مع المراكز، حيث تم الأخذ في الاعتبار طبيعة كل منطقة ومستوى التخطيط والخدمات،بما يضمن تحديد أسعار عادلة وواقعية تتناسب مع القيمة الفعلية للأراضي.

وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها تتراوح ما بين 100 و500 جنيه للمتر وفقًا لطبيعة كل موقع، بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مع استكمال جهود المحافظة نحو إنهاء ملفات التقنين وتقنين أوضاع المواطنين بصورة قانونية ومنظمة.

بمشاركة وفود 8 محافظات..

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق المعسكر الأول لأعضاء برلمان الطلائع والشباب

في لقاءٍ حواري، التقى السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفود 8 محافظات من المشاركين في المعسكر الأول لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ، وذلك بقاعة احتفالات المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة ، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة ، والأستاذة راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة للتثقيف وبرلمان الشباب، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الأول لأعضاء البرلمان ونموذج الشيوخ، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

ونقل نائب المحافظ تحيات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد للمشاركين، وحرصها على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات والبرامج الشبابية التي تسهم في بناء الوعي الوطني وصقل مهارات النشء والشباب ، مستعرضاً أبرز المقومات التنموية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر الحدودية وما تشهده من مشروعات تنموية واعدة ، مؤكداً أهمية إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات والرؤى بين الشباب، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية في القضايا الوطنية ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما استمع كجك إلى رؤى ومقترحات عدداً من الشباب المشاركين ، بشأن تعظيم فرص التنمية بالمحافظة ودور الشباب في دعم خطط التنمية والبناء ، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للرؤى والأفكار حول عدد من القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك.

هذا ومن المقرر أن تشهد فعاليات المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التثقيفية والحوارية والجولات الميدانية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية التى تزخر بها المحافظة، بما يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على ما تشهده المحافظة من مشروعات إنتاجية ومقومات اقتصادية تعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات .

تموين الوادي الجديد تشن حملات رقابية مكثفة على محلات بيع العصائر



شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، حملات رقابية مكثفة بكافة الإدارات التموينية على محلات بيع العصائر -عصير القصب- بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية.

ضبط عدد من المخالفات الصحية

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات شملت عدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام التموين في الوادى الجديد استمرار الحملات الرقابية بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.

وكانت رقابية مكثفة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط في عدد من المحافظات محاولات لغش المستهلكين عبر استخدام مادة 'ثاني أكسيد التيتانيوم' لتغيير مظهر العصير وإضفاء لون أكثر بياضًا عليه بالمخالفة للاشتراطات الصحية.