محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع مفتشي التموين ويؤكد: تأمين قوت المواطن أولوية قصوى

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، زيارة مفاجئة إلى ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف الإدارات داخل المديرية، واطلع على آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، مؤكدًا أن قطاع التموين يُعد من أهم القطاعات الحيوية بالمحافظة لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والخبز المدعم.

تحرك تنفيذي عاجل

وعقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع مفتشي التموين والعاملين بالمديرية، شدد خلاله على ضرورة تكثيف التواجد الميداني، والمرور على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، مع إحكام الرقابة على جودة وأوزان السلع وعدم السماح بأي تلاعب أو تقصير.

توجيهات عاجلة

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكبرة ومفاجئة وغير معلنة بجميع المراكز والمدن، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في الأسواق.