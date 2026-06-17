قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة العفو الدولية: الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب في لبنان
الرئيس السيسي يعقد لقاءً ثنائيا مع ترامب على هامش قمة السبع
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
وزارة الشباب تواصل تنفيذ إجراء الكود الطبي داخل الأندية والهيئات الرياضية استعدادا للموسم الجديد
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بنسبة نجاح 73%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 203162 طالبا وطالبة، حضر منهم 197525 طالبا وطالبة، ونجح 144114 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  96.6%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 78%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 77.9%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.88%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 61%.

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى حصول 303 طلبة وطالبات على الدرجات النهائية، من بينهم 294 طالبا في الإعدادية العامة،  و3 طلاب في الإعدادية المهنية، و3 طلاب في الإعدادية للمكفوفين، و3 طلاب إعدادية الصم وضعاف السمع.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 94%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 94.4%، وحصلت إدارة شبرا  التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89%.

وأوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة صباح الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الشيخ الشعراوي

ذكرى وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.. إمام الدعاة ومفسر القرآن للبسطاء

برعاية وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج "صيفنا بهجة" من مسجد الأمين بحلوان

برعاية وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات لقاء الطفل من مسجد الأمين بحلوان

تغسيل الميت

حكم إفشاء العلامات السيئة عند تغسيل الموتى.. دار الإفتاء تحذر

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد