محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بنسبة نجاح 73%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 203162 طالبا وطالبة، حضر منهم 197525 طالبا وطالبة، ونجح 144114 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 78%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 77.9%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.88%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 61%.

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى حصول 303 طلبة وطالبات على الدرجات النهائية، من بينهم 294 طالبا في الإعدادية العامة، و3 طلاب في الإعدادية المهنية، و3 طلاب في الإعدادية للمكفوفين، و3 طلاب إعدادية الصم وضعاف السمع.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 94%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 94.4%، وحصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89%.

وأوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة صباح الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.