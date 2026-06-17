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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المواد النووية لمتابعة مشروعات الاستفادة من العناصر النادرة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الاعمال بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الارضيّة والعناصر النادرة ، التى دائما ما تصاحب الخامات النووية

وذلك في  ضوء توجيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة واستثمار العناصر الارضيّة النادرة والتى يتم استخلاصها من خلال الخامات الارضيّة ،وفى اطار خطة الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد منها ،وإنشاء الكيانات الاقتصادية المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة


استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى المراكز الحقلية وتطور الانتاج فى كل حقل، واستمع الى عرض من الدكتور حامد ميرة حول المشروعات الحقلية والتكنولوجية التى يجرى العمل بها فى 9 مراكز تابعة لهيئة المواد النووية فى مختلف المناطق ، وكذلك نتائج الأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم وتعدين الخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة والتي أصبحت تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة ،وبحث الدكتور عصمت طبيعة تواجد وجيولوجية الخامات وملائمة طرق التعدين والاستخلاص والتحديات التى تجابه طبيعة العمل، موجها بضرورة الاستمرار نحو مزيد من الاستكشافات بما يرفع من المردود الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الثروات ويعمل علي تعزيز القيمة المضافة للخامات الحاوية لها ، ومعالجة الخامات ورفع جودتها بدءاً من مراحل التجهيز والإعداد وصولاً إلى المعالجة والتنقية والوصول بالجودة الى المستويات القياسية العالمية  

اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل فى اطار تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، مشيرا إلى تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، موضحا العمل على انشاء الكيانات الاقتصادية التى ستقوم على الاستثمار فى القطاعات التى تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها ، مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة العناصر الارضيّة النادرة هيئة المواد النووية

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