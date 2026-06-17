ندوة توعوية لمأموري الضبط القضائي بشركة كهرباء جنوب الدلتا

نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ندوة توعوية لمأموري الضبط القضائي بالشركة، وذلك بحضور النواب، في إطار حرص الشركة على تعزيز كفاءة الأداء الميداني وترسيخ الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.

وخلال الندوة، أكد المهندس خالد مسعود غمري أن الحفاظ على حقوق الشركة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع احترام حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة الدقة في تحرير محاضر الضبط، والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ أي إجراء، بما يضمن العدالة وعدم التعرض لأي عميل بالظلم.

كما وجّه بضرورة الالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط، وحسن التعامل أثناء مباشرة العمل، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل شفافية ومسؤولية، بما يعكس الصورة الحضارية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود الشركة المستمرة لتأهيل ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي، ودعم ثقافة الالتزام والمسؤولية، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.