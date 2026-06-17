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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة شمال سيناء

قافلة بيت الزكاة
قافلة بيت الزكاة
محمد شحتة

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري، قافلة مساعدات إنسانية متكاملة إلى محافظة شمال سيناء؛ للمساهمة في تلبية احتياجات الأُسَر المستحقة وتحسين مستوى معيشتها.

وتضمنت القافلة توزيع 2000 كيلو لحوم، و20 طنًا من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 60 كرسيًّا كهربائيًّا لذوي الهمم والأسر المستحقة، وذلك في إطار حرص «بيت الزكاة والصدقات» على تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد «بيت الزكاة والصدقات» برئاسة الشيخ عبد العليم أبو بكر، المتحدث الرسمي باسم بيت الزكاة والصدقات، وهاني عيسى، مدير إدارة المشروعات التنموية بالبيت، حيث أشاد المحافظ بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به «بيت الزكاة والصدقات» في دعم الأُسَر الأولى بالرعاية، مثمنًا جهوده المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمستحقين بمختلف المحافظات، ولا سيما محافظة شمال سيناء.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.

 

55 جهازًا من الأجهزة المنزلية

كما شملت القافلة تقديم 55 جهازًا من الأجهزة المنزلية لتيسير زواج الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية؛ دعمًا لهن ومساعدتهن في توفير متطلبات الحياة الكريمة وبناء أُسْرة مستقرة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة للوصول إلى المستحقين في مختلف المحافظات، وتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وترسيخ قيم التضامن والتكافل في المجتمع.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» جهوده الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الجمهورية؛ انطلاقًا من رسالته في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

بيت الزكاة والصدقات المصري بيت الزكاة قافلة مساعدات شمال سيناء ذوي الهمم

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