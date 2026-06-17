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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برنامج مؤسسة مهرجان مالمو للسينما العربية لخريف 2026

مهرجان مالمو للسينما العربية
مهرجان مالمو للسينما العربية
محمد نبيل

تستعد مؤسسة مهرجان مالمو للسينما العربية لإطلاق برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الثقافية والسينمائية التي تمتد على مدار خريف 2026، في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي، ودعم التنوع، وإتاحة الوصول إلى السينما العربية لجمهور واسع ومتعدد الخلفيات في السويد.
 

وتنطلق الفعاليات مع ليالي عربية في سينما بانورا بمدينة مالمو خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2026، حيث يلتقي الجمهور مع عروض سينمائية مختارة، ونقاشات ثقافية، وتجارب فنية تسلط الضوء على قصص وتجارب من العالم العربي، وتفتح المجال للحوار والتبادل الثقافي.
 

كما تنظم المؤسسة أيام سينما المرأة في مالمو تليها أيام سينما المرأة في هيلسينبورغ ،حيث تحتفي هذه الفعاليات بإبداعات المخرجات وصانعات الأفلام، وتسلط الضوء على قضايا التمثيل والمساواة والتنوع في السينما والمجتمع.

وفي إطار توسيع حضور السينما العربية في مختلف المدن السويدية، تنظم المؤسسة مهرجان السينما العربية في ستوكهولم خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2026، مقدمةً للجمهور في العاصمة السويدية مجموعة مختارة من أبرز الأفلام العربية المعاصرة، إلى جانب لقاءات مع صناع الأفلام وضيوف المهرجان.
 

كما يتواصل برنامج MAFF في سكونة على مدار الخريف من خلال سلسلة عروض سينمائية وفعاليات ثقافية تنظم بالتعاون مع الجمعيات المحلية، ودور السينما، والمكتبات العامة في مختلف مدن وبلدات إقليم سكونة، بهدف تعزيز المشاركة الثقافية والوصول إلى جمهور جديد في مختلف المناطق.
 

وبهذه المناسبة قال محمد قبلاوي، مؤسس المؤسسة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان مالمو للسينما العربية: "نؤمن في مؤسسة مهرجان مالمو للسينما العربية بأن دورنا لا يقتصر على تنظيم مهرجان سنوي، بل يمتد إلى العمل على مدار العام لخلق مساحات للقاء والحوار والتبادل الثقافي من خلال السينما. ومن خلال برامجنا المتنوعة نسعى إلى الوصول إلى جمهور واسع ومتعدد الخلفيات، ودعم التنوع الثقافي، وتعزيز حضور السينما العربية في المشهد الثقافي السويدي، إلى جانب بناء جسور التعاون بين صناع السينما والمؤسسات الثقافية محلياً ودولياً.

مهرجان مالمو للسينما العربية مالمو للسينما العربية مالمو

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